Jean-Denys Choulet (Roanne) : "Gagner de 18 points face au Mans, ce n'est pas anodin"

À l'issue de la cinquième victoire de suite de la Chorale de Roanne face au Mans vendredi soir (90-72), l'entraîneur Jean-Denys Choulet s'est montré satisfait de la réaction de ses joueurs en deuxième mi-temps face à une équipe du Mans privée de ses deux meilleurs marqueurs, Ovie Soko et Scott Bamforth.

"Nous avons eu la chance ce (vendredi) soir d'affronter une équipe du Mans sans les deux meilleurs marqueurs. On ne va pas faire les malins mais ça fait partie du jeu. Qui pouvait imaginer il y a quelques temps que l'on serait à 5 victoires de suite et à monter presque aux portes des playoffs ce (vendredi) soir ? Il fallait prendre ce match. Et le prendre de 18 points, ce n'est pas anodin. Il faut savourer ça et ce n'est pas tous les jours que l'on bat Le Mans de 18 ou 20 points à la maison."

Le coach de Roanne a aussi poussé un coup de gueule contre ce qu'il appelle "la dérive du sport professionnel".

"C'est pareil pour toutes les équipes et c'est notre métier donc il faut arrêter de se plaindre. J'ai horreur d'entendre : "On est un peu perturbé par le COVID-19. Tout le monde est perturbé par la COVID-19 Il y a des gens qui meurent du COVID-19 On est dans une bulle, donc on ne va pas se plaindre. Je n'aime pas la dérive du sport professionnel en ce moment, que ce soit au basket ou au football, j'ai horreur de cette dérive. Soyons contents de jouer ! Il y a un mois et demi, tout le monde gueulaient parce qu'on ne jouait pas. Maintenant, on va bientôt gueuler parce qu'on joue trop. Il faut savoir."