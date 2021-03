Jean-Denys Choulet (Roanne) : "Je n'ai jamais vu Pau comme ça"

Au lendemain de la large victoire de la Chorale de Roanne sur le parquet de l'Elan Béarnais (60-81), Jean-Denys Choulet s'est montré satisfait de la prestation proposée par ses joueurs. Le coach choralien s'est également exprimé sur son adversaire du soir, regrettant le niveau de jeu proposé par Pau.

"Je n'ai jamais vu une équipe de Pau comme ça. Ici, il y a un personnage que je respecte et que je respecterai toute ma vie, c'est Pierre Seillant. On aurait peut-être même pu un jour travailler ensemble parce que c'est un personnage que j'apprécie. [...] Je souhaite beaucoup de courage à Eric (Bartecheky), il en a à revendre mais franchement ce soir (samedi), je suis triste de voir ce que font certains joueurs à Pau-Orthez."

Jean-Denys Choulet a aussi tenu à féliciter ses joueurs pour leur implication sur le parquet :

"Ce soir, on vient ici sans notre rotation intérieure (Ekene Ibekwe), il ne faut pas l'oublier. On a qu'un poste 5 face à l'équipe la plus grande (en taille) du championnat. Ce que les gars ont fait ce soir, c'est remarquable."