Jean-Denys Choulet (Roanne) : "Ma déception vient surtout de la blessure de Ronald March"

Alors qu'ils étaient sur une série de 5 victoires consécutives, les joueurs de la Chorale de Roanne ont été défaits sur leur parquet, ce mardi par l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, sur le score de 80-72. L'entraîneur Jean-Denys Choulet, s'est exprimé sur ce revers, en conférence de presse :

"Ce n'est pas une double peine. Il ne faut pas oublier qu'on a le point average sur Pau-(Lacq)-Orthez. c'est ça le plus important ce mardi soir. (...) Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas commencer les matches comme on les finit. C'est-à-dire que, physiquement, on était encore là, à la fin, même si certains sont cuits, on était là quand même. On les a bousculé, remonté, on est revenu à 75-62, là le match aurait pu tourner. (...) Je n'en veux pas à mes joueurs, parce qu'il y a eu une volonté de jouer ce match jusqu'au bout, mais par contre, il y a un volonté de démarrer les matches à 2 à l'heure et ça, ce n'est pas la première fois."