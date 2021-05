Jean-Denys Choulet (Roanne) : "On a vu des caniches nains sur le terrain en première mi-temps"

Après la courte défaite de Roanne face à Orléans ce samedi (91-95), l'entraîneur de la Chorale Jean-Denys Choulet s'est montré satisfait de l'attitude de ses joueurs en deuxième mi-temps. En revanche, il a regretté le manque d'agressivité défensive en première période.

"Sur la fin de match et la deuxième mi-temps, je n'ai rien à reprocher à mes gars. Par contre, en première mi-temps, on ne défend pas. On prend 29 points dans le premier quart temps avec une faute d'équipe sifflée contre nous. Je leur demande avant le match qu'on soit absolument comme des pitbulls sur le terrain, on a vu des caniches, des caniches nains."