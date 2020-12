Jean-Denys Choulet (Roanne) : "On aurait du terminer à -40 tellement on était mauvais"

Fidèle à sa réputation, l'entraîneur de la Chorale de Roanne Jean-Denys Choulet ne s'est pas montré tendre avec son équipe après la défaite de dimanche contre la JDA Dijon (81-91). Après 8 minutes de jeu, les Ligériens étaient menés de 20 points (4-24). Ils se sont rapprochés en fin de match, passant sous la barre des 10 points, mais sont pas partis de trop loin pour espérer l'emporter.

"Honnêtement, on aurait du perdre de 40 points tellement on était mauvais, a avoué Jean-Denys Choulet en conférence de presse. Je suis extrêmement déçu. J'aurais préféré en prendre 30. On perd de 10 mais c'est parce que franchement Dijon n'a pas été très bon sur la deuxième mi-temps. Nous on a été un tout petit peu meilleur... mais on a été pitoyable ce (dimanche) soir. Dijon a fait un très, très bon début de match mais surtout face à une équipe très, très nulle."

Jackson Rowe encore visé

Il en a ensuite profité pour mettre les points sur les i concernant des joueurs décevants. Notamment l'ailier-fort canadien Jackson Rowe, auteur de 5 points à 2/4 aux tirs et 2 rebonds en 12 minutes.

"Ronald March est notre leader offensif avec certainement le plus petit salaire de l'équipe. C'est très bien. Mais ceux qui sont venus ici pour jouer au basket, ils ne sont pas venus pour que je leur apprenne ce que c'est un drop step ou pour faire des séries de tirs. Les joueurs viennent ici pour renforcer l'équipe. Ce soir on perd de 10 points contre Dijon en étant mauvais avec un March qui vient de Pro B à 29 pions et avec un poste 4... Je vais le dire clairement : je crois qu'il ne sait pas où il est. Il met un panier à un moment donné, je ne sais pas s'il savait de quel côté il fallait défendre. C'est malheureux, c'est un gentil garçon. On n'est plus à la Chorale de Roanne en Pro B où on fait venir des joueurs pour leur apprendre à jouer au basket. On fait venir des gens pour qu'ils nous aident à faire une saison en Jeep ELITE, à se maintenir. Des aides il n'y en a pas beaucoup. Un poste 4 il vient pour étirer la raquette pour donner du crédit à des Juvonte Reddic - qui est très bon - à des Boubacar Touré - qui est excellent. Boubacar Touré au début ils devaient jouer 5 minutes. Il prend 20, 25 minutes pourquoi ? Parce qu'il est bon et qu'il travaille. Si les autres étaient bons, ils joueraient. Ce sont des fantômes en ce moment. On n'arrive pas à jouer avec des fantômes. Qu'est ce qu'on fait avec des fantômes ? C'est très compliqué. On se pose des questions sur des joueurs qui devaient être des joueurs dominants. Ils sont sur le terrain et errent comme des âmes en peine. Vous voyez bien la tête qu'il a, il a un problème et ce n'est pas un problème basket. J'attendais le match de Chalon et celui de Dijon pour voir s'il y avait une évolution. Eh bien je reste grave sur ma faim... On va voir ce qu'on peut faire. On n'est pas l'ASVEL, Monaco où on se dit ''ce n'est pas grave, s'il n'est pas bon les autres vont faire la différence''. A la Chorale de Roanne les autres sont des rotations."