Jean-Denys Choulet (Roanne) : "On ne peut pas se permettre de rater des tirs ouverts en permanence"

Crédit photo : Jules Roche

Après la défaite en match amical contre l'Elan Chalon et avant la réception du Mans Sarthe Basket en Coupe de France, l'entraîneur de la Chorale de Roanne Jean-Denys Choulet a fait le point. Il s'exprime sur le manque d'adresse de son équipe, l'intégration de l'ailier Jamel Artis et la suite de la saison 2020-2021. "Ce qui est sûr et certain, c'est que si ça va jusqu'au mois de mars comme ça, des clubs vont mourrir. Je ne vois pas comment on peut payer les joueurs et tout ça sans rentrées financières", prévient le double champion de France.