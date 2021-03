Jean-Denys Choulet (Roanne) : "Orléans mérite sa victoire mais je n'explique pas 20 fautes d'écart"

Auteure d'une belle rencontre, la Chorale de Roanne s'est inclinée 108 à 100 à Orléans mardi soir en Jeep ELITE. L'équipe de Jean-Denys Choulet a réalisé un excellent 15/27 à 3-points mais a payé ses nombreuses fautes, donnant 48 lancers francs (pour 43 réussis) aux locaux. De quoi laisser un goût amer au technicien bisontin.

"C'était une bonne promotion du basket. Je trouve simplement qu'il y en a quelques uns qui ont gâché le spectacle et que c'est dommage. Je me pose des questions. Je ne remets en cause l'honnêteté ou malhonneté des arbitres. Entre deux équipes qui défendent, une a 20 fautes de plus que l'autre. Trois joueurs (de Roanne sont) sortis pour 5 fautes, dont un meneur de jeu et l'autre se fait une entorse... Ca devient plus compliqué pour nous à ce moment-là. Orléans mérite sa victoire ce (mardi) soir. Simplement, je n'explique pas un différentiel sur les fautes comme ça."