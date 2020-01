Jean-Denys Choulet (Roanne) : "Si j'avais su, je ne serais pas venu"

Jean-Denys Choulet a repris l'équipe première de la Chorale de Roanne il y a une semaine. Une semaine plus tard, il s'apprête à coacher son premier match, contre Châlons-Reims, ce vendredi soir à la Halle Vacheresse pour la 18e journée de Jeep ELITE. Mais le technicien bisontin reste très critique avec les choix pris par l'ancienne direction.

"Si j'avais su tout ce que j'ai découvert cette semaine, je ne serais pas venu, avoue-t-il dans Le Progrès. [...] Je ne suis pas là pour me plaindre, je dresse un constat. Physiquement, les mecs ne sont pas prêts pour le haut niveau... Comment après cinq jours, (Marcquise) Reed peut avoir des énormes ampoules sans changer de semelles ni de chaussures ? Comment (Joe) Burton a perdu 7 kg en quelques jours ? Comment la direction du club a pu appréhender la Jeep ELITE en laissant deux jeunes coachs sans expérience aux commandes pour les pros et les espoirs ? On était huit à Chalon ! Je ne parle pas du recrutement qui a été fait avec un irrespect total de la Jeep ELITE. Pour être tranquille, il ne suffisait pas de recruter en Pro B."