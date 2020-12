Jean-Denys Choulet (Roanne) : "Tout le monde pensait que Chalon allait l'emporter facilement"

S'il a regretté des erreurs - sur la fin de match ou sur la défense du "drive & kick" ou encore des défenses de zone sur les touches ligne de fond -, notamment dues à la présence de quatre rookies dans l'effectif, Jean-Denys Choulet s'est tout de même dit content de la victoire de Roanne à Chalon-sur-Saône (80-85) mardi soir en match reporté de la 6e journée de Jeep ELITE.

"Tout le monde pensait que Chalon allait l'emporter facilement parce qu'ils revenaient d'un +27 en fin de troisième quart-temps à Champagne Basket, qu'ils avaient deux nouveaux joueurs - un meneur de jeu qui allait tout révolutionner et Sean Armand -... Nous on a rien changé du tout mais on a essayé de travailler comme on a pu, on a fait des matches amicaux, se déplacer, prendre de la compétition, du physique, du rythme... C'est vrai qu'on a passé des week-ends à voyager en bus mais c'est peut-être pour ça qu'on est là ce (mardi) soir."