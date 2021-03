Jean-Denys Choulet (Roanne) : "Très content du travail de l'équipe"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Samedi soir, malgré l'absence de ses deux pivots, la Chorale de Roanne a battu la JL Bourg 102 à 97. C'est la troisième victoire de suite de l'équipe de Jean-Denys Choulet qui était forcément satisfait au micro d'ActivRadio après la rencontre :

"J'avais une petite idée qui me trottait dans la tête depuis vendredi soir, c'était de jouer ce qu'on appelle le ''run & gun'', comme un match universitaire américaine, toutes les possessions à fond la caisse, jouer les un contre un, large... Et puis leur poser des problèmes avec des joueurs petits sur des grands comme (Alen) Omic. On n'a pas dérouler beaucoup de systèmes de jeu parce que ce n'était pas le but ce (samedi) soir. C'était un match qui se gagne sur la vitesse, la volonté, le fait d'utiliser nos forces. Si on jouait sur demi-terrain face à cette équipe-là, on explose. On ne pouvait pas gagner autrement."

L'entraîneur a tenu à féliciter son meneur Sylvain Francisco qui enchaîne les bonnes performances :

Je suis très content de la réaction de l'équipe, de son travail. Je suis très content de voir Sylvain (Francisco) faire un troisième match de suite fantastique. J'espère que les gens arrêteront de dire que c'est un petit jeune et de se demander pourquoi il est là. Il s'agit quand même d'un match à 27 points, 6 passes décisives et 0 balle perdue pour 27 d'évaluation. C'est un meneur français de 23 ans, allez en chercher un autre (en Jeep ELITE). J'ai l'impression que les jeunes joueurs doivent être tout de suite au top, ce n'est pas possible ! Il y a eu un bon travail de l'ensemble de l'équipe, la marque est assez partagée. Surtout, on a perdu 0 balle perdue en deuxième mi-temps, 4 sur le match ! Ce soir les joueurs ont été exemplaires dans l'effort et l'écoute. On n'a peut-être forcé deux tirs ce soir, tout le reste, c'était des bons tirs."

Roanne affiche désormais un bilan honorable de 6 victoires et 9 défaites.

"Franchement, deux victoires à l'extérieur, une victoire contre Bourg... On ne va pas rigoler mais c'est quand même satisfaisant. Surtout avec l'équipe de ce soir, sans Juvonte (Reddic) qui est notre meilleur joueur, (Ekene) Ibekwe qui est sa rotation, Ron(ald Marsh) on ne savait pas s'il aller jouer, il a fait un match exemple. Encore trois matches avant de récupérer un effectif un peu plus costaud mais franchement bravo aux joueurs, ce sont eux qui ont gagné le match."

Prochaine rencontre pour Roanne le samedi 3 avril à Limoges.