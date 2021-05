Jean-Denys Choulet (Roanne) après la défaite contre Limoges : "Certains ne sont pas conscients des enjeux"

Vendredi soir, Roanne a concédé sa 9e (!) défaite de rang à domicile face au Limoges CSP (77-83). Pourtant la Chorale avait la possibilité de se rassurer chez elle avec 3 matchs de suite à domicile (Le Portel, Nanterre et donc Limoges) mais il n'en fût rien. La mission maintien s'annonce très compliquée. Surtout, le calendrier qui attend l'équipe de la Loire fait peur : Monaco, à Dijon, Chalon, à Boulogne/Levallois et l'ASVEL.

"Mon problème vient du fait que certains ne sont pas conscients des enjeux. Ce n'est pas que du sport, il faut se bagarrer, c'est la vie. Certains ici se bagarrent, d'autres beaucoup moins. Il faut que tout le monde prenne le bateau, prenne les rames et rame dans le même sens et on va y arriver. Il reste cinq matches, il faut en prendre deux, je ne peux rien vous dire de plus."