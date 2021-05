Jean-Denys Choulet après la défaite de Roanne contre Le Portel : "Je suis pas abattu parce qu'on va s'en sortir"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Chroale TV

La Chorale de Roanne s'est inclinée sur son parquet de la Halle André Vacheresse contre Le Portel de 3 points, 74-77. Les hommes de Jean-Denys Choulet encaissent une nouvelle défaite, la septième de suite. Cette fin de saison devient très dangereuse pour Roanne qui est seizième de Jeep ELITE, proche de la zone de relégation. Pourtant la Chorale avait su rattraper son retard encaissé dès le début de match mais a lâché en fin de rencontre, s'inclinant de 3 petits points. Après la rencontre, Jean-Denys Choulet s'est exprimé sur la situation très délicate de l'équipe.

Un effectif pas épargné par les blessures

Si cette fin de saison est très difficile, c'est notamment parce que Roanne est touché par les blessures.

"Une équipe encore décimée aujourd'hui, ça c'est pareil je n'en parle pas trop mais on joue encore avec Juvonte Reddic sur une jambe et demie, sans (Teyvon) Myers qui n'est pas là et avec le back-up meneur (Renathan Ona Embo) qui n'est pas là non plus. On doit faire des miracles avec un effectif peau de chagrin. On sait qu'on joue le maintien depuis le début, ce qu'on ne savait pas c'est qu'on allait prendre autant de blessés. Renathan reprend l'entraînement, il se repète donc maintenant on a tous peur. Mais ça fait un mois et demi qu'on joue avec 6 joueurs et demi, 7 joueurs", peste l'entraîneur.

Une volonté ferme de se maintenir

Le coach Jean-Denys Choulet n'a qu'un objectif et compte bien y parvenir. Il en est certain, lui et ses joueurs vont tout donner, tout faire pour se maintenir en Jeep ELITE à la fin de la saison.