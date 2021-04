Jean-Denys Choulet après la victoire de Roanne à Limoges s'est dit "juste très content"

Samedi soir, privée de ses pivots Juvonte Reddic et Ekene Ibekwe, la Chorale de Roanne s'est imposée largement à Limoges (62-86), signant ainsi sa quatrième victoire de suite en Jeep ELITE. Forcément, après la rencontre, l'entraîneur Jean-Denys Choulet s'est dit* "juste très content.

"Cela nous a souri ce (samedi) soir mais ils ont aussi perdu (Jerry) Boutsiele, cela n’aurait été le même écart avec lui. On joue tout de même sans nos pivots et on a su le faire intelligemment. On se retrouve tout de même un moment avec Cavallo en 5 et Artis en 4… Le match de l’équipe est intéressant. Ils reviennent au retour des vestiaires sur des erreurs de notre part. On a su corriger. On a aussi eu un « gros » Ronald March (20 points dont 4/8 à 3-points), avec ses points et ce contre sur (Grismay) Paumier (…). Je l’avais remarqué en Pro B, je lui ai donné sa chance et il me le rend bien… L’écart final est important car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Personne n’est à l’abri."