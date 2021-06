Jean-Denys Choulet avant Roanne - Chalon : "Honnêtement, maintenant c'est jeter une pièce en l'air"

Après l'énorme victoire face à l'ancien leader de Jeep ELITE, Monaco, la Chorale de Roanne s'est inclinée sévèrement contre la JDA Dijon à l'extérieur, 96 à 64. Dominés dans tous les secteurs, les Roannais n'ont rien pu faire face à l'armada de Laurent Legname. Dijon a d'ailleurs pris la première place du championnat après ce succès, eux qui affichent un bilan de 24 victoires (record du club) et 7 défaites. La Chorale quant à elle est seizième avec 10 victoires et 21 défaites. Elle garde son destin en main pour le maintien. Pour cela, elle doit gagner ce mercredi face à l'Elan Chalon, dix-septième, à la Halle Vacheresse. Le coach Jean-Denys Choulet s'est confié sur ce revers et la fin de saison dangereuse de son équipe :

"On avait des choses à faire, à mettre en place mais ça y est on a battu une équipe qui a gagné l'EuroCup (Monaco), donc tout était beau. C'est une victoire tout à fait méritée, il n'y a pas un mot à dire là-dessus et il n'y a même pas eu d'espoir. J'ai pensé que quand on était revenu, on était capable de faire des choses mais quand certains ne comprennent pas ce qui est demandé - pourtant je pense parler anglais presque aussi bien que français -, je pense que c'est plus une gestion de volonté ou quoique ce soit. Quand on voit que certains font un match parfait contre Monaco dans la gestion et puis ils vont reprendre leurs travers à la fin en faisant n'importe quoi. Pour le reste, on va tout miser malheureusement sur un match mercredi contre Chalon, mais j'espère avec le même état d'esprit que contre Monaco et pas le même que ce (dimanche) soir. Mais je vous le dis honnêtement, maintenant c'est jeter une pièce en l'air, en espérant qu'elle tombe du bon côté."