Jean-Denys Choulet prolonge deux ans à la Chorale de Roanne

Sans surprise, la Chorale de Roanne a prolongé son entraîneur Jean-Denys Choulet pour deux saisons. Revenu au club au tout début de l'année 2020, le Bisontin a retrouvé une institution qui l'a marqué et qu'il a marqué, puisqu'il y avait travaillé de 2000 à 2011. Si le maintien n'est pas officialisé, avec la suspension de la saison en cours alors que l'équipe était relégable (16e), le technicien de 61 ans s'engage sur la durée. Avec la volonté notamment de s'appuyer sur la formation.

"Ici, c’est chez moi ! On n’a pas terminé la mission : j’ai vraiment envie de redonner du peps à ce club, de tout mettre en oeuvre pour le restructurer au niveau sportif. Il y a un travail énorme à faire, mais on a la chance que le club soit bien géré sur le plan financier. Ce n’est pas forcément ce qui m’animait il y a encore quelques années ici, mais on n’a pas d’autre solution que d’utiliser le centre de formation et d’injecter du liant des U18 aux professionnels."