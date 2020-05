Jean-Denys Choulet sur Sylvain Francisco : "Un potentiel énorme"

Comme annoncé, la Chorale de Roanne a officialisé la signature de Sylvain Francisco pour la saison prochaine. Après trois saisons en région parisienne, à Levallois (Pro A) puis Paris (Pro B), le meneur de jeu revient dans la Loire (42) - il a évolué en U15 ELITE à Saint-Etienne, lorsque son frère Bateko jouait en NM2 à Roche-la-Molière - et va ainsi avoir l'occasion de se tester en première division (désormais appelée Jeep ELITE) avec un vrai rôle. Il formera une paire de meneurs français avec Mathis Keita même si le club ligérien pourrait très bien engager un poste 2 créateur capable de tenir la mène, tel un Ian Miller.

"Ils sont complémentaires puisque Mathis est davantage organisateur et Sylvain créateur, mais je souhaite aussi faire évoluer son jeu vers ce rôle d’organisateur, a annoncé l'entraîneur Jean-Denys Choulet. C’est un joueur avec un potentiel énorme et notamment une grosse marge de progression dans la gestion. On connait ses qualités individuelles et son savoir-faire sur le shoot et le dribble, mais c’est aussi un joueur qui défend, et qui s’entraine dur."