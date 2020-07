Jean-Paul Bret, maire sortant : "Je ne suis pas sûr que Parker rende à Villeurbanne ce que Villeurbanne lui a donné"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Alexandre Lacoste

Il y a six ans, Tony Parker rachetait l'ASVEL, dont il était déjà actionnaire minoritaire depuis 2009. Depuis que le meilleur joueur français de l'histoire en est président, le club de Villeurbanne a conquis deux titres de champion (2016 et 2019), retrouvé l'Euroleague, lancé son académie et largement développé la section féminine (titrée en 2019). Il y a aussi le naming avec LDLC, l'abandon du vert historique pour le noir et blanc, le rapprochement avec l'Olympique Lyonnais et son président Jean-Michel Aulas : bref, une petite révolution dans le monde du basket français.

Et cette évolution rapide n'est pas vraiment du goût du maire en fonction jusqu'en juillet de cette année 2020. Le socialiste Jean-Paul Bret, dans un entretien accordé au Progrès, fait part de sa déception. Notamment concernant l'Arena initialement prévue à Villeurbanne, projet abandonné puisque l'ASVEL évoluera dans la future salle de l'OL, un complexe de 16 000 places qui devrait être livré en 2022-2023 à Décines, à côté du Groupama Stadium.

"Il y a eu beaucoup de désinvolture de la part des dirigeants de l’Asvel par rapport à tout ce que nous avons fait pour eux et notamment pour la construction de l’Arena", déplore Jean-Paul Bret. "Ce ne sont pas des sommes considérables, mais ce sont des centaines d’heures pour les salariés des services municipaux. J’ai senti venir le changement de cap et je l’ai en travers de la gorge. Comme l’abandon du maillot vert. [...] Parker a souvent dit qu’il veut rendre au basket ce qu’il lui a donné. Je ne suis pas sûr qu’il rende à Villeurbanne ce que Villeurbanne lui a donné."

