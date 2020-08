Jeff Morency arrêté six semaines, Boulazac devrait recruter Bruno Cingala-Mata

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Son capitaine Jean-Frédéric Morency (1,96 m, 31 ans) arrêté pour au moins six semaines en raison d'une hernie discale, le Boulazac Basket Dordogne devrait engager Bruno Cingala-Mata (2,00 m, 27 ans) en qualité de remplaçant médical annonce France Bleu Périgord. L'ancien espoir de Cholet Basket continue son ascension vers le plus haut-niveau après être descendu jusqu'en Nationale 2 masculine afin de jouer à Tours. Excellent en 2019/20 à Gries-Oberhoffen en Pro B (9,2 points et 7,2 rebonds pour 12,9 d’évaluation en 23 minutes de moyenne), il n'a cependant pas retrouvé de contrat répondant à ses attentes. A l'occasion de cette pige au BBD, il pourra se mettre en valeur en Jeep ELITE.

C'est déjà le deuxième joueur que Boulazac doit remplacer pour blessure après la signature d'Hamady N'Diaye, qui remplace temporairement Mouphtaou Yarou.

