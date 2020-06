Jérémy Leloup : "L'Elan Béarnais m'a toujours attiré"

Jérémy Leloup (2,02 m, 33 ans) a été la première recrue de l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez de l'intersaison. Le poste 3/4 a signé deux ans dans un club qui sort d'une saison difficile et semble sur la corde raide financièrement. Après avoir joué le haut de tableau à Strasbourg puis Dijon, le Manceau (qui avait déjà côtoyé son futur coach Laurent Vila quand ce dernier jouait au MSB) explique sur elan-bearnais.fr son choix d'avoir rejoint la prestigieuse institution du Sud-Ouest.

"Le fait de pouvoir prendre part à une nouvelle dynamique pour ce club. L'équipe doit clairement se relancer après une saison en demi-teinte. Loin de moi l'idée de juger ce qui s'est passé la saison dernière mais l'idée est de renouer avec certaines valeurs afin de jouer ensemble et de se battre pour des couleurs, un maillot. Ce club m'a toujours attiré. De par son histoire déjà, puisqu'il s'agit d'un des plus beaux palmarès de l'hexagone, j'ai aussi toujours aimé l'image renvoyée par l'Elan Béarnais et le Palais des Sports est une salle au sein de laquelle j'ai pris plaisir à jouer à chaque match disputé. Permettre à ce club de rebondir est un challenge motivant."