Jérémy Leloup (Dijon) : "On aimerait bien que ce soit validé par un titre"

Jeudi soir, la JDA Dijon a terminé l'année 2019 par une belle victoire sur le parquet de Strasbourg (72-82). A la fin de la phase alle, l'équipe de Laurent Legname compte 14 victoires (avec un parfait 8/8 à l'extérieur) et 3 défaites en Jeep ELITE. Un très bon bilan conclu par une dernière sortie convaincante.

"On est très content de finir la phase aller avec 14 victoires et 3 défaites et spécialement la terminer par cette belle victoire, a commenté le coach varois devant la presse après la rencontre*. Je félicite tous les joueurs. Ce (jeudi) soir on a fait un bon match dans l’ensemble, et la récompense est la victoire. Mis à la part l’entame de match où on fait 0-7, on fait quand même une première mi-temps de qualité. Offensivement, la balle bouge très bien, et on les tient bien défensivement. En deuxième mi-temps, on commence bien mais au lieu de tuer le match et passer à +25 ou +30, on loupe des paniers immanquables à 2 points et on perd des balles. Ce sont ces deux facteurs qui leur ont permis de revenir dans le match, et ils en ont bien profité. Ils sont montés en agressivité défensive, et sont revenus à 6 points. Ensuite, on a su resserrer la défense pour n’encaisser que 14pts. Notre maladresse a été compensée par notre activité aux rebonds offensifs (19 prises au total). On va continuer à travailler et rester sur cette même ligne. Rien n’est acquis en championnat et en BCL (Ligue des Champions), donc ce sera à nous de faire du mieux possible."