Jérémy Leloup (Elan Béarnais) : "A Dijon, on n'a rien à perdre"

Après trois matchs reportés, à cause de nombreux cas de COVID-19, les joueurs de l'Elan Béarnais ont repris l'entraînement. D'abord individuellement puis collectivement. Samedi, ils joueront leur premier match, après trois semaines sans rencontre officielle. Ce sera à Dijon, une équipe que Jérémy Leloup retrouve.

"Il faut se remettre déjà physiquement car, même si tu t'es entretenu chez toi comme tu peux, ce n'est pas le terrain, ce n'est pas les conditions basket, a rappelé l'ailier lors d'un point-presse ce jeudi. Ca prend un peu de temps. On fait ce qu'on peut."

De plus, l'EBPLO fait face à une grosse équipe, qui a déjà enchaîné les matchs, couperets notamment.

"Honnêtement, on n'est pas dans la même catégorie sur le championnat. Surtout, on arrive avec 15 jours de virus qui nous arrêté. Physiquement ça peut être compliqué. Il va falloir s'accrocher 40 minutes. On va essayer de faire quelque chose."