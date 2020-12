Jérémy Leloup (Elan Béarnais) : "Après Orléans, on doit une revanche à beaucoup de monde"

Après trois défaites de suite, à Levallois, contre Monaco, puis à Orléans, l'Elan Béarnais veut retrouver la victoire avant de partir en break. Pour cela, il faudra battre Strasbourg ce samedi au Rhénus. Le poste 3/4 Jérémy Leloup souhaite que l'équipe se reprenne après son match raté à Orléans et a conscience que c'est faisable contre une équipe de Strasbourg qui se cherche encore.

"Ils ne sont pas à leur place au niveau du classement. On sait que c'est une équipe qui a du mal à avoir des bons résultats. A nous d'en profiter. Ils ont des gros joueurs, il va falloir les faire déjouer. Il faut qu'on soit vraiment concentré sur notre objectif, finir en beauté cette année 2020 qui a été difficile. On sait que ce n'est jamais facile. Il y en a qui peuvent penser à rentrer chez eux parce qu'il y a un break derrière. Au vue du match qu'on a fait à Orléans, on doit une revanche à beaucoup de monde. A nous de faire un match consistant pour ramener la victoire."