Jérémy Leloup (Pau-Lacq-Orthez) : "On me voyait venir ici en pré-retraite, mais..."

Crédit photo : FOXAEP Photographie

Homme en forme de l’effectif de Laurent Vila, Jérémy Leloup (2,02 m, 33 ans) est revenu sur la défaite concédée face aux Metropolitans de Boulogne-Levallois, ce samedi lors de la 17e journée de Jeep ELITE. Il revient sur cette rencontre pour le Twitter du club.

« Il y a forcément de la déception. Il y a beaucoup de bonnes choses mais il nous a manqué de la lucidité en fin de match, dans le dernier quart-temps. En étant un peu plus patient en attaque et en étant un peu mieux défensivement, je pense qu’on aurait pu remporter ce match. Il était un peu plus en rythme que nous mais on a prouvé que pendant 30/35 minutes, on était là. Je sais pas que ce soit physiquement, mais on a manqué de lucidité à certains moments. Parfois on a oublié un peu le collectif quand on a vu qu’ils commençaient à revenir. »

Si les compétitions sont plus ou moins à l’arrêt et que les équipes ne savent plus tellement quand est-ce qu’elles vont jouer, Jérémy Leloup est content de pouvoir encore s'entraîner dans ce nouveau confinement.

« Lors du premier confinement, on ne pouvait pas s’entrainer. Là, on a la chance de pouvoir le faire donc on en profite pour travailler sur les choses qui n’ont pas été lors de notre dernier match, et surtout en profiter pour s’entretenir car on ne sait pas quand est-ce qu’on va rejouer. Il faut qu’on soit prêt au cas où ».

Auteur d’un bon début de saison avec 9 points, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 10 d’évaluation en moyenne, Jérémy Leloup est en moyenne utilisé 31 minutes par Laurent Vila et son staff. Il revient sur son bon début de saison.