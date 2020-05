Jérémy Leloup quitte Dijon et rejoint l'Elan Béarnais

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'Elan Béarnais a annoncé son premier mouvement de l'intersaison. Dans les cartons depuis quelques jours, la signature de l'ailier Jérémy Leloup (2,02 m, 33 ans) est désormais officielle. Après deux saisons à Dijon, le natif du Mans rejoint le club de Pau-Lacq-Orthez pour les deux prochains exercices.

Après avoir été formé au MSB, avoir véritablement lancé sa carrière professionnelle à Vichy sous les ordres de Jean-Louis Borg puis de l'avoir prolongée avec ce dernier à Dijon, Jérémy Leloup a passé cinq saisons à la SIG Strasbourg avec qui il a connu quatre finales de playoffs de Pro A (2014, 2015, 2016 et 2017) mais aussi une d'EuroCup et deux titres tout de même (Coupe de France et Leaders Cup 2015). Moins utilisé en 2017/18, il est revenu à la JDA avec qui il a activement participé à l'installation du club au plus haut-niveau français (demi-finaliste des playoffs 2019, vainqueur de la Leaders Cup 2020). Mais là-aussi, il a été moins responsabilisé en 2019/20 (6,5 points à 45%, 2,2 rebonds, 1,3 passe décisive et 1,1 interception en 26 minutes) qu'en 2018/19 (7,2 points à 41,6%, 2,3 rebonds, 2 passes décisives et 1,6 interception en 26 minutes).

Poste 3 de grande taille capable de basculer sur le poste 4, il remplace Léopold Cavalière (parti à Strasbourg). Il apportera toute son expérience à un groupe qui possède déjà une base de joueurs formés localement (Gérald Ayayi, Jérémy Leloup, Digué Diawara, Petr Cornelie et Nicolas De Jong) pour la saison prochaine. Reste cependant à savoir si Digué Diawara (qui veut s'en aller malgré une dernière année de contrat et songe à rejoindre la G-League) restera et quand Nicolas De Jong (victime d'une rupture des ligaments croisés fin novembre 2019) sera opérationnel.