Jérémy Leloup veut concrétiser cette saison par un titre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Loin des hautes sphères financières du basket français, Dijon ne cesse de surprendre. Troisième de la Jeep ELITE derrière les deux ogres que sont l'ASVEL et Monaco, la JDA est bien partie pour récidivier une nouvelle saison de haut niveau comme l'an dernier (3e et élimination en 1/2 finale des playoffs). Au-delà des résultats, c'est aussi la qualité de jeu proposé par le club bourguignon qui frappe les esprits. Deuxième défense (74,4 points encaissés), la bande à Laurent Legname fait partie des meilleures attaques du championnat (84,6 points). Pas mal pour une équipe décrite uniquement défensive depuis des années. Preuve d'une progression constante. Jérémy Leloup, l'ailier de la JDA, ne s'en cache pas et veut désormais décrocher une breloque cette saison :

« On aimerait que cette 1ère partie de saison soit validée par un titre. On va jouer la Leaders Cup, la Coupe de France… À nous d’aller chercher quelque chose » rapporte le joueur dans le Bien Public.

Sans oublier le très bon parcours en Ligue des Champions que réalise le club, en étant premier de son groupe avec Bonn. Bref, tout va bien en Côte d'Or qui peut passer cette mini trêve au chaud.