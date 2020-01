Jérémy Nzeulie : "Il y avait une vraie révolte et une volonté de se battre"

Avec seulement sept professionnels dont l'arrière Gabe York - qui va partir -, la SIG Strasbourg a longtemps tenu tête à l'AS Monaco, le leader de la Jeep ELITE, samedi soir pour la 18e journée de Jeep ELITE. Si les locaux ont fini par céder et s'incliner 98-83, l'entraîneur Vincent Collet s'est dit satisfait de la performance de son équipe, devant la presse*.

"On a fait un bon match. J’ai félicité les joueurs pour leur courage et leur énergie. Je leur ai surtout dit que c’était la voie à suivre. On va se réorganiser. On va bientôt avoir une équipe différente puisqu’on va avoir un pivot qui va arriver très vite. Et probablement, un autre joueur dans la foulée. Le maître mot de cette rencontre, c’était l’état d’esprit et c’est ce que le public attendait. Là, ce qui est vraiment intéressant, c’est qu’il y avait une vraie révolte et une volonté de se battre. Il faut bien récupérer car on va jouer avec la même équipe mardi. Il faut qu’on aille à Holon avec de l’ambition, c’est notre objectif. Il faut qu’on ait le même état d’esprit. Avant le match de ce soir, j’avais dit aux joueurs : « on ne pense même pas à la fin du match. On pense au premier quart-temps. Et puis si on gagne le premier, on voudra gagner la première mi-temps et on verra jusqu’où ça nous portera. » On savait qu’on était en sous-effectif."