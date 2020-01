Jérémy Nzeulie : "Physiquement, je suis loin d’être au top"

De retour à la compétition en décembre, Jérémy Nzeulie a donné de ses nouvelles sur le site Internet de la SIG Strasbourg. Opéré du genou gauche le 9 juillet, l'ailier a besoin de retrouver ses sensations et le rythme de la compétition.

"Physiquement, je suis loin d’être au top. C’est normal quand on revient de blessure, il y a souvent des rechutes au niveau des douleurs et ça force parfois à compenser donc ça peut générer d’autres douleurs. On travaille bien avec le préparateur physique pour que je puisse revenir au top le plus rapidement possible. J’ai bien bossé pendant la trêve donc je me sens un peu mieux, mais en terme basket, c’est encore compliqué pour le moment. J’ai été un peu trop passif, car je ne voulais pas bousculer la hiérarchie de l’équipe. Je voulais juste m’intégrer tout doucement, mais je pense que je me suis un peu trop mis en retrait du coup."