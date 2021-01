Jérémy Nzeulie : "Un an sans compétition, ça fait très long"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Recruté en tant que remplaçant médical de Kevin Harley, Jérémy Nzeulie va faire ses débuts avec le Boulazac Basket Dordogne ce vendredi à Sportica contre le BCM Gravelines-Dunkerque. L'international camérounais n'a plus joué depuis mars 2020. " J'ai fait des choses mais un an sans compétition, ça fait très long", avoue-t-il dans Sud-Ouest. Après avoir avoir connu une expérience compliquée à Strasbourg, la faute notamment à des blessures, le champion de France 2013 et 2017 espère que cette pige va pouvoir le relancer. Surtout qu'il craignait de devoir vivre une nouvelle saison blanche.

"Il ne faut pas se mentir, je n'avais pas 10 000 opportunités. Là j'ai la chance de pouvoir jouer. Être pigiste de quelqu'un qui joue deux minutes en moyenne, ce n'est pas intéressant. Là, Kevin (Harley) avait un vrai rôle donc ça me permettra d'avoir quelques minutes pour faire des choses intéressantes."

Il explique ce qu'il peut apporter dès ce vendredi.

"Mon agressivité des deux côtés du terrain. J'espère avoir les cannes pour le faire une vingtaine de minutes. Je pense pouvoir le faire au moins une dizaine de minutes à haute intensité."

Entre-deux à 19h.