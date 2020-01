Jérémy Nzeulie (Strasbourg) : "La seule explication que je vois c’est le mental"

Samedi soir, la SIG Strasbourg a signé sa huitième défaite de suite en s'inclinant 85 à 70 à Nanterre. Le pire dans l'histoire est que les Alsaciens ne semblent jamais en mesure de remporter les rencontres. L'ailier Jérémy Nzeulie (6 points à 3/4 aux tirs et 3 rebonds en 17 minutes) s'explique sur les difficultés rencontrées par les siens*.

"On est un peu dans la continuité de ces derniers temps. Par moment, on réussit à montrer un beau visage comme on l’a fait au premier quart-temps et au début du troisième quart-temps. Le problème, c’est que quand ça va moins bien, on coule complètement. C’est normal dans un match de basket d’avoir des moments difficiles, mais c’est à nous de les gérer pour qu’ils ne soient pas catastrophiques non plus. La seule explication que je vois c’est le mental. Dans une série de défaites, l’aspect mental commence à entrer en jeu. Je pense que mentalement, on commence à devenir un petit peu plus fragile. Je n’ai pas vraiment les mots. Si j’avais la solution, je l’aurais communiqué à mes coéquipiers pour qu’on arrange ça. Ce qui nous fait défaut c’est l’agressivité. On avait montré un meilleur comportement contre Monaco mais derrière on a replongé face à Holon et là c’est pareil à Nanterre."