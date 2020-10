Jérôme Mérignac (Cholet) : "Le huis clos est impossible"

Si le gouvernement a semble-t-il décidé de laisser le sport professionnel continuer ses compétitions malgré un probablement reconfinement, il est clair que le basket français ne pourra pas continuer sa saison avec des salles à huis clos. C'est ce que rappelle le président de Cholet Basket Jérôme Mérignac dans Le Courriel de l'Ouest.

"Ce n’est pas économiquement viable. c’est quelque chose qui avait été décidé en assemblée générale de la Ligue en mai dernier. Le huis clos est impossible parce que nous n’avons pas de droits télé et des engagements à respecter vis-à-vis des collectivités, des abonnés, des partenaires. Si nous ne pouvons pas les accueillir, nous ne répondons plus au contrat."

A ce jour, rien n'est anticipé de la part des instances pour un arrêt de la saison puisque par exemple la Ligue des Champions (BCL) doit encore se disputer normalement.

"Nous avons un engagement, on se doit de le respecter. Nous sommes en contact avec la BCL, donc on ne fait pas n’importe quoi. Avant de partir, nous devons être sûrs que la BCL a bien validé les choix et les disponibilités. À ce jour, nous n’avons pas d’info contradictoire sur la tenue du match à Minsk (mercredi prochain en Biélorussie). Notre départ est prévu mardi."