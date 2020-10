Jérôme Mérignac, président de Cholet, répond à Michel Mimran : "Même une seconde aurait été de trop"

Cholet Basket ne décolère pas. Jeudi soir, son président Jérôme Mérignac a fait parvenir un communiqué aux médias pour répondre au directeur général de la Ligue Nationale de Basket Michel Mimran, pour des propos tenus lors d'une entrevue donnée à Europe 1 concernant l'utilisation de Norris Cole, meneur de l'ASVEL, 40 secondes en début de match dimanche dernier alors qu'il venait d'apprendre qu'il avait été contrôlé positif à la COVID-19.

"Cette situation-là est regrettable, mais elle n’a duré que 40 secondes, a-t-il déclaré. On peut reprocher à l’entraîneur de l’ASVEL d’avoir pris la décision avec quelques secondes de retard, mais il faut raison garder. J’ai envie de dire que cette situation, c’est presque une opportunité, car elle s’est passée dans un temps très court, de prendre maintenant à chaque fois, encore plus de sécurité. La situation est complexe, à tous les instants et elle l’a été encore plus ce soir-là. On fera en sorte que cela ne se reproduise plus, mais il faut que le débat se calme."