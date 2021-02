Jerry Boutsiele : "On a montré du caractère contre l'ASVEL"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Vainqueur du clasico la semaine dernière, le Limoge CSP a été battu à l'Astroballe de Lyon-Villeurbanne ce vendredi (84-75). Le Cercle Saint-Pierre, dans le match en première mi-temps, a fini par lâcher du lest au retour des vestiaires. Trop maladroits à 3-points (4/19 aux tirs primés) et dominés aux rebonds offensifs (15 prises pour l'ASVEL), les hommes de Mehdy Mary n'ont cependant pas démérité. "Ils ont pris beaucoup trop de rebonds offensifs en deuxième mi-temps", soufflait Jerry Boutsiele en conférence de presse au micro de France-Bleu Limousin. "Cela leur a donné beaucoup de deuxième chance et face à une équipe d'EuroLeague, on le paye cash."

Auteur de sa meilleure marque en carrière (26 points à 9/14 aux tirs), l'ancien intérieur de Cholet a également capté 4 rebonds pour finir à 19 d'évaluation en 33 minutes. "On a des regrets mais on a montré du caractère", enchaîne-t-il. "On n'a pas lâché. Je suis content et fier de mes coéquipiers."