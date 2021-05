Jerry Boutsiele (Limoges) : "Bruno (Caboclo) et Maciej (Lampe) nous ont permis de passer dans une nouvelle dimension"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Jerry Boutsiele (2,07 m, 28 ans) est de retour à la compétition depuis le match contre Orléans mercredi dernier. L'international français a été arrêté six semaines à cause d'une blessure au mollet. Avant la blessure, il valait 14,1 points, 7,5 rebonds et 1,5 passe décisive par match, réalisant sa meilleure saison en carrière. Il s'est confié pour Le Populaire du Centre sur son état physique actuel, les arrivées de Bruno Caboclo et Maciej Lampe et la fin de saison des Limougeauds.

"Les sensations sont bonnes même si j’ai perdu un peu au niveau cardio. Demain (ce lundi soir), je ne serai pas encore à 100 % mais ce sera suffisant pour être performant. Je ne pense pas que ma place soit remise en cause. Après, bien sûr, que les cartes vont être redistribuées. J’aurais peut-être deux-trois minutes en moins mais ce n’est pas grave. Ce sera à moi d’être efficace," déclare l'intérieur du CSP."

Des renforts de qualité pour Limoges

Durant son absence, Bruno Caboclo et Maciej Lampe sont venus renforcer le secteur intérieur du CSP et aider l'équipe à gagner le plus de match en cette fin de saison. Ces deux recrues font d'ailleurs du bien à Limoges, alignant les bonnes performances et prestations. Boutsiele s'est confié sur ses nouveaux coéquipiers dans la raquette.

"Bruno (Caboclo) et Maciej (Lampe) nous ont permis de passer dans une nouvelle dimension. Avec eux, nous avons beaucoup plus de solutions à l’intérieur mais aussi à 3-points car ils sont très adroits. Ils nous apportent un peu plus de solutions en attaque. Maciej est très intelligent dans le jeu. On connaît sa carrière. Il est très adroit et très efficace. Bruno, lui, on ne sait pas trop ce qu’il fait en Jeep Élite (rire). C’est rare de voir un joueur de cet acabit. Il est très complet, très grand et très athlétique. C’est tout ce qu’on aime. Après, intégrer de nouveaux joueurs n’est jamais facile mais on va travailler sur ça et on sera de mieux en mieux au fil des jours."

Accrocher de nouveau les playoffs

Avec ce groupe, Limoges (12 victoires, 11 défaites) dispose de quoi atteindre les playoffs. Et si la fin de match ratée contre Orléans (13 victoires, 11 défaites) a entraîné une défaite après prolongation (74-82), les faisant sortir du Top 8, l'équipe a les armes pour y revenir. Cela commence par une victoire contre Champagne Basket ce lundi soir. Entre-deux à 19 heures.