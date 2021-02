Jimmy Vérove revient sur le départ de Shannon Evans de l'Elan Béarnais : "La cohésion de l'équipe a été détruite à son départ"

Avec 3 victoires et 2 défaites, l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez avait parfaitement démarré la saison 2020-2021 sur les ailes de son meneur américain Shannon Evans II (1,85 m, 26 ans). Mais quand le richissime club turc du Bahcesehir Koleji Istanbul a tapé à la porte de la maison béarnaise en proposant de régler l'indemnité de transfert prévu dans le contrat du joueur (100 000 euros), l'EBPLO a du laisser partir sa trouvaille. Si l'opération a pu être considérée comme un bon coup financier, depuis l'équipe reste sur 7 défaites et pointe à l'avant-dernière place du classement.

Semble-t-il agacé par le choix de la direction, l'assistant-coach Jimmy Vérove pointe au micro de France Bleu Béarn le fait que l'équipe a besoin de renforts.

"On n'avait pas demandé à ce que Shannon Evans parte, on apprend qu'il y avait une clause, bon... J'avais tout de suite dit que c'était une catastrophe sportive et un message très dur pour nous... La cohésion de l'équipe a été détruite à son départ. Maintenant il faut reconstruire et pour cela à un moment il faut de l'impact, c'est tout. Je le répète il faut, comme toutes les équipes que l'on recrute. Champagne Basket a pris (Dominic) Waters, c'est pas n'importe qui, il a joué à l'Olympiacos, Roanne fait venir Jamel Artis c'est une star ! Même Le Portel, tous... Et ils ne font pas venir n'importe qui. Donc quand on regarde tout ça il nous faut deux ou trois joueurs, c'est clair."