Jo Gomis (ASVEL) : "Guerschon Yabusele n'amène que du positif"

Dimanche, Guerschon Yabusele a cumulé 22 points à 8/13 aux tirs (dont 4/6 à 3-points), 5 rebonds, 1 contre, 3 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 25 minutes pour son troisième match sous les couleurs de l'ASVEL. De quoi fortement contribué au succès de son équipe contre Le Mans, 101 à 85. Après la rencontre, le coach du jour Joseph Gomis (Zvezdan Mitrovic était suspendu et T.J. Parker aux Etats-Unis en raison de funérailles familiales) s'est exprimé sur l'apport du nouvel intérieur français de l'effectif rhodanien.

"Guerschon est un fort joueur mais, au-delà de ça, ce que j'aime chez lui, c'est son état d'esprit, a-t-il expliqué au Progrès. Il n'amène que du positif de par son attitude et ça, c'est le plus important. Physiquement il est très impressionnant. Il y a peu de joueurs comme lui, de par sa corpulence et son agilité et sa facilité au tir. Je comprends pourquoi il était en NBA. Il va insuffler un nouveau souffle et l'équipe en a besoin."