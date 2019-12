Joe Alexander quitte déjà l'ESSM Le Portel

Arrivé le 11 novembre à l'ESSM Le Portel, le poste 4/3 américano-israélien Joe Alexander (2,03 m, 32 ans) repart avant même la fin de l'année civile annonce Sportando. Décisif dans une victoire contre Boulazac en novembre, il n'a depuis pas cessé de décevoir (trois matchs sur cinq entre -3 et 5 d'évaluation, malgré toujours plus de 20 minutes de temps de jeu). Après la défaite contre Monaco, son côté individualiste avait fait l'objet de nombreuses critiques, y compris publiquement de la part du staff.

"On avait un jeu avant lui qui faisait vivre le ballon, expliquait l'entraîneur Jacky Périgois dans La Voix du Nord . Il est vrai que lui, il le gèle et ça nous pose un problème. Il veut bien faire, créer, mais ça gèle le ballon, il y a une cassure aussi dans le secteur intérieur, alors qu'il fallait ressortir le ballon. Nous, on s'est obstinés à aller trop loin. Il n'y a pas besoin de dixans de carrière pour comprendre, c'est juste de la lecture de jeu."

Lors du deuxième quart-temps, son attitude à son retour sur le banc a également été pointée du doigt. Visiblement insatisfait, il est ainsi parti avant même la trêve. L'ex-joueur du Maccabi Tel-Aviv ne laissera pas un grand souvenir dans le Nord.

Reste à savoir qui Le Portel fera venir pour le remplacer. Actuellement dernière de Jeep ELITE avec 3 victoires et 12 défaites, l'ESSM aura bien besoin d'un joueur d'impact.

