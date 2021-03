Johnny Berhanemeskel (Nanterre) jouera avec les BlackJacks d'Ottawa cet été

Une fois sa saison terminée avec Nanterre, Johnny Berhanemeskel va évoluer dans Canadian Elite Basketball League (ligue lancée en 2019) avec les BlackJacks d'Ottawa, club par lequel il était déjà passé l'été dernier. L'occasion de reporter les couleurs de cette nouvelle équipe de sa ville natale et d'être coaché par un ancien technicien de Nanterre, le Québécois Charles Dubé-Brais.

"C'est une bonne combinaison de tout, a-t-il expliqué au moment de justifier son choix dans le Ottawa Sun. Avec le décalage horaire, ma famille et mes amis n'ont pas l'occasion de me voir jouer. Cela va leur donner une chance de venir aux matches et apprécier l'expérience de me voir dans une salle. Tout le monde meurt d'envie de retrouver l'ambiance des salles avec du public."