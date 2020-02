Jordan Taylor (ASVEL) : "Dijon avait un petit truc en plus"

Pas le temps de souffler. La saison de l'ASVEL est un marathon et après la finale de la Leaders Cup 2020 perdue contre la JDA Dijon (77-69) dimanche, l'équipe rhodanienne a du vite se reconcentrer sur la suite, avec un déplacement à Athènes pour affronter l'Olympiakos Le Pirée ce jeudi soir en EuroLeague. Le meneur Jordan Taylor a tout de même eu le temps de revenir dans Le Progrès sur la finale perdue.

"La bonne chose c'est que nous avons joué dur, fait ce que nous pouvions. Mais Dijon en voulait plus que nous et a mis des gros tirs à la fin, ce que nous n'avons pas su faire. Dans des matches avec des petits scores il faut de la détermination, de l'agressivité, un petit truc en plus, que Dijon avait. Nous n'avons pas été si mauvais que ça, mais cela n'a pas suffi contre la meilleure équipe du moment en France. La coupe de France et la Leaders Cup ont été de grosses déceptions et maintenant, il faut se concentrer sur le championnat, qui est le grand objectif du club cette saison."