Jordon Crawford nouveau meneur de l'Elan Chalon

Crédit photo : FIBA

Depuis le départ de D.J. Cooper au mois d'octobre, l'Elan Chalon n'avait plus de meneur de métier. Le club vient de rectifier la donne avec la signature de Jordon Crawford (1,68 m, 30 ans).

48 points contre le Besiktas Istanbul

Professionnel depuis 2013, le natif de Cincinnatti (Ohio) a d'abord passé cinq saisons en Amérique du Nord, entre la G-League, le Canada et le Mexique, avant de venir jouer sur le vieux continent. Joueur du MZT Skopje en Macédoine du Nord en deuxième partie de saison 2017-2018, il a ensuite évolué pour le club allemand de Ludwigsbourg en 2018-2019, découvrant la BBL (10,9 points à 43,2% de réussite aux tirs, 2,6 rebonds et 5,9 passes décisives en 31 minutes) et la Ligue des Champions (10,3 points à 43,9% de réussite aux tirs, 1,6 rebond et 6 passes décisives). Il a notamment croisé Le Mans, pour deux matchs compliqués (-4 et 7 d'évaluation). Sur la saison passée, ce meneur de petite taille rapide et créateur tournait à 16,4 points à 47,4% de réussite aux tirs dont 38,1% à 3-points, 2,6 rebonds et 5,7 passes décisives en 32 minutes sur 23 rencontres de championnat turc sous les couleurs du club d'Afyon. Il a marqué les esprits lors d'une courte défaite contre Besiktas, avec 48 points marqués (voir plus bas).

Il est attendu en Bourgogne en fin de semaine, alors que la saison devrait reprendre en décembre. Reste à savoir si l'Elan Chalon conservera ses six autres joueurs étrangers (Sim, Armand, Myers, Menfo, Hesson et Buckner). En effet, une équipe de Jeep ELITE ne peut aligner que six joueurs non formés localement sur une rencontre de championnat de France.

Le scounting report de Maxime Jambois :