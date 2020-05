Joueur belge de la saison 2019/20, Hans Vanwijn rejoint Dijon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

La JDA Dijon tient sa première recrue, l'arrivée de Jacques Alingué n'ayant pas encore été officiellement annoncée. Il s'agit de l'ailier-fort fuyant Hans Vanwijn (2,08 m, 25 ans), un joueur belge bien connu du staff bourguignon.

"Hans est un joueur que je suis depuis deux ans maintenant", a commenté l'entraîneur dijonnais Laurent Legname, qui a croisé ce poste 4/3 en 2018/19 en Ligue des Champions (BCL) lorsque la JDA Dijon a affronté Anvers. Et il a été séduit.

"(Il) a démontré un fort potentiel. Potentiel qui s’est confirmé lors de la saison dernière, à la fois en BCL et en championnat belge, où il a terminé joueur de l’année. Ses capacités athlétiques ainsi que techniques seront – je l’espère – compatible à la fois à ma philosophie, mais également à la Jeep Élite."

Au point de vouloir le signer donc, une fois son envie de quitter son championnat national dévoilée.

"À maintenant 25 ans, il a souhaité continuer sa progression dans un championnat plus relevé et après avoir échangé avec lui, nous lui donnons l’opportunité de montrer tout son talent l’année prochaine."

Dans le profil d'un Saulius Kulvietis qu'il remplace mais plus grand et surtout doté d'un plus fort potentiel, Hans Vanwijn va tenter de passer un cap à l'étranger après avoir brillé sur la scène nationale.

Déjà une riche expérience

Joueur de l'équipe professionnel de Cuva Houthalen (deuxième division) dès 2011, à 16 ans, il est passé en première division à Louvain deux ans plus tard. Puis, c'est à Limbourg qui a évolué de 2014 à 2017, toujours en première division, avant de prendre la direction d'Anvers, pour une durée de trois ans là-aussi. Sous les ordres de l'ancien meneur de l'ASVEL Roel Moors et aux côté d'un prospect belge désormais en France (Ismaël Bako), il a eu une part importante dans la qualification d'Anvers au Final Four de la BCL. Déjà élu joueur belge de la saison 2018/19, il est néanmoins resté malgré les départs de Roel Moors (à Bamberg) et Ismaël Bako (à l'ASVEL). La saison européenne a été moins réussie (4 victoires et 10 défaites) mais sur la scène nationale, l'international belge a de nouveau été désigné joueur belge de la saison 2019/20.

Après avoir réali