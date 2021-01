Julien Desbottes (Bourg) : "Ce qui nous manque aujourd’hui c’est qu’on nous fixe les objectifs"

Lors d'une entrevue donnée à Radio Scoop, le président de la JL Bourg Julien Desbottes s'est tourné vers l'avenir. Il s'exprime sur l'année 2021 qui arrive, difficile à imaginer même si l'équipe de Savo Vucevic est très bien classée en Jeep ELITE et s'apprête à disputer le Top 16 de l'EuroCup. Pour se projeter, le club bressan espère rapidement connaître la formule du championnat choisie.

"Je vois cette nouvelle année encore très tourmentée... Aujourd’hui, plusieurs formules sont encore possibles pour finir la saison de Jeep ELITE. Soit les playoffs avec un format normal, même si ca parait assez improbable, il faut se le dire. Soit un final four avec 4 équipes sur un week-end, soit un final eight avec 8 équipes au format de la Leaders Cup. On aura besoin de connaitre rapidement le format retenu. Ce qui nous manque aujourd’hui c’est qu’on nous fixe les objectifs, les périmètres sur lesquels nous pourrons potentiellement travailler pour qu’on fixe des objectifs clair à nos joueurs et à notre staff."

Quel que soit le format, le club peut nourrir des ambitions avec son effectif fourni, expérimenté et talentueux.

"Au vu du contexte et de la qualité de notre équipe, on vit les matches un par un, c’est encore très tôt pour se projeter puisqu’on n’a pas jouer un quart du championnat, même si les choses se dessinent un petit peu. On voit qu’on est compétitif. Je pense qu’il faut être à la fois ambitieux mais aussi extrêmement réaliste. Donc on va continuer de faire comme on a toujours fait : on ne se refuse pas de regarder de plus en plus haut mais on surveille aussi derrière soi. On va avoir potentiellement un calendrier très chargé, avec des matchs tous les 3 jours, ça sera vrai pour nous mais aussi pour les autres équipes d’ailleurs. Notre force sera sûrement sur notre banc, on a vu des joueurs en fin d’année là, capables d’apporter énormément sur le terrain, c’est une force que d’autres clubs n’ont pas, je pense, et c’est là dessus qu’il faut qu’on s’appuie."