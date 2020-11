Julien Desbottes (JL Bourg) : "On diffère le problème, on ne le traite pas"

Comme 15 des 18 clubs de Jeep ELITE, le président de la JL Bourg Julien Desbottes s'est exprimé contre le fait de jouer des matchs à domicile de championnat à huis clos. "Jouer à huis clos n'a aucun sens", a-t-il avoué au micro de Radio Scoop. Si on retire les frais engagés, le club bressan perdrait 170 000 euros par match disputé dans son antre à huis clos, comme mardi soir contre Bahcesehir Istanbul en EuroCup. Hormis ce constat, le président de la JL Bourg est force de proposition :

"La phase finale des playoffs n'est pas remise en cause aujourd'hui, a-t-il rappelé. On sait que les playoffs pourront être écourtés voire être annulés si c'était nécessaire. D'ores et déjà je prône pour que l'on envisage de poursuivre le championnat au-delà du 30 juin. Notre championnat (saison régulière) se termine normalement autour du 10 mai. En se donnant jusqu'au 30 juin, avec des playoffs en un match sec ou un match aller-retour... La finale du Top 14 en rugby, il faut la gagner, on n'a pas de seconde chance. On a connu ça dans le basket. On peut aussi se ranger derrière le classement de la saison régulière. On a déjà du temps entre le 10 mai et le 30 juin, et pourquoi pas envisager de casser les codes pour jouer jusqu'à mi-juillet pour finir les quelques matchs restants. On sait qu'il y a le problème des Jeux olympiques mais aujourd'hui notre position ce n'est pas d'énumérer les problèmes, c'est de trouver des solutions pour pouvoir les résoudre. Aujourd'hui, on diffère le problème, on ne le traite pas."