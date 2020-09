Julien Desbottes, président de la JL Bourg, veut faire d'Hugo Benitez l'emblème du club

JEEP ÉLITE

Il représente l'avenir du club. Meilleure évaluation du championnat Espoirs la saison dernière (13 points, 7,4 passes et 3,6 rebonds pour 19,1 d'évaluation en moyenne), Hugo Benitez (1,87m, 19 ans) s'est aussi fait une place dans la rotation professionnelle de la JL plus tôt que prévu en raison des blessures de Zack Wright et Garrett Sim (19 rencontres disputées, 2,7 points en 10 minutes de moyenne). Cette saison, le jeune meneur va passer un nouveau palier, puisqu'il a signé pendant le confinement son premier contrat pro avec son club formateur. Et Bourg-en-Bresse mise beaucoup sur lui.

"Je n’aurais pas supporté qu’il puisse aller jouer ailleurs", confie le président Julien Desbottes dans le magazine Ma(g)ville. "Ce garçon colle parfaitement à l’image de notre club. Il est le symbole de notre école des meneurs : quand on spécialise un centre de formation sur un poste de jeu, ce qui n'avait jamais été fait ailleurs auparavant, et que cela nous permet en une petite dizaine d'années d'accorder une place pleine et entière chez les pros à l'un de nos jeunes, c'est une satisfaction vraiment forte. Après, sa place, il l'a surtout gagné sur le terrain. Je pense que la belle histoire entre le club et Hugo n'en est qu'à ses tous premiers chapitres. Nous savons très bien la place que l'on veut lui donner et nous pensons qu'il en est capable. Aujourd'hui, en France, personne ne représente l’emblème de son club, tout en y ayant été formé et en y étant resté fidèle. Il faut que ce soit Hugo à Bourg. On ne va pas lui mettre la pression mais on est convaincu qu'il peut y arriver."

Lors de l'Ain Star Game, le traditionnel tournoi de présaison de la JL qui s'est tenu le week-end dernier, Benitez a joué 17 minutes contre Dijon puis 12 contre Chalon (3 points à chaque fois). Il y a peu, l'ancien joueur de Toulouges, et grand fan du FC Barcelone, nous confiait sa "fierté" et ses ambitions à l'aube de cette nouvelle saison.

