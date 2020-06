Julien Desbottes pense que Bourg a "une probabilité de jouer l’Europe supérieure à 90 %"

Après avoir lentement mais sûrement progressé sur la scène nationale, la JL Bourg veut passer à la prochaine étape : disputer une Coupe d'Europe. Avant l'arrêt de la saison, le club était cinquième de la Jeep ELITE. Reste à savoir si cette place sera prise en considération, malgré le vote de la saison blanche. A priori, les clubs qualifiés en Coupe d'Europe devraient être ceux classés dans le Top 8 au moment de l'interruption de la saison, hormis la SIG Strasbourg. Quoi qu'il en soit, le président Julien Desbottes fait de son mieux pour que la JL Bourg dispute la Ligue des Champions (BCL) en 2020/21, avec ambitions. Il s'en explique sur le site Internet de son club :

"Les démarches sont hyperactives. C’est vraiment mon challenge de ne pas passer à côté et se faire doubler dans la dernière ligne droite par des dispositifs et des considérations qui soient trop tournées vers le passé et pas sur le présent. Dans ce contexte, on sait qu’il y a deux compétitions potentielles pour nous avec la BCL ou l’EuroCup. Nous avons priorisé notre choix avec en un la BCL et en deux l’Eurocup parce que la première nous paraît être une compétition dans laquelle on peut un peu plus facilement exister. Le but n’est pas de faire simplement l’Europe comme quand on est monté en Jeep ELITE c’est pour cela que j’apparente ça à une montée de division. L’idée est de pouvoir rivaliser et pourquoi pas accéder aux huitièmes de finale en sortant des poules. Pour ce faire, il faut présenter des dossiers que nous avons envoyés en temps et en heure. Ensuite il faut attendre de voir comment cela va se passer pour l’attribution cette année. À ce jour, on sait déjà que Strasbourg nous a déjà grillé la politesse compte tenu de son ranking historique dans la BCL et que Dijon y sera aussi de part sa qualification cette saison pour les phases finales mais de toute façon, ils étaient devant nous. Monaco par son classement est en Eurocup, Limoges traditionnellement y est aussi invité mais pourrait faire la BCL cette année. Ce qui est intéressant c’est qu’il n’y a plus que Levallois qui est devant nous, sportivement sur la saison, et qui privilégierait plutôt l’Eurocup. De mon côté, je suis en contact directement avec le président de la BCL (Patrick Comninos) qui est un homme extrêmement transparent, ouvert et qui semblerait privilégier une piste dans laquelle il équilibrerait les places entre l’histoire et le présent. Une fois qu’on a dit ça donnerait, à mon avis, une probabilité de jouer l’Europe supérieure à 90 %."