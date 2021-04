Julien Espinosa : "Cette victoire a de la valeur"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Battu d'un rien au Portel la semaine dernière (84-83), l'Élan Chalon a fait forte impression en venant à bout de la JL Bourg au Colisée (96-90), ce vendredi 2 avril. Solide dans le dernier quart-temps (69-68, 30'), la formation de Saône-et-Loire signe ainsi une troisième victoire en quatre rencontres. Les hommes de Julien Espinosa se sont surtout appuyés sur Myles Hesson (25 points à 9/15 aux tirs et 5 rebonds pour 24 d'évaluation) et Sean Armand (24 points à 9/14 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 25 d'évaluation) pour faire la différence dans le money time.

"La plus grosse satisfaction ce soir, c’est l’état d’esprit, a expliqué le technicien chalonnais au Journal de Saône-et-Loire. On a joué en équipe et on s’est serré les coudes. Il faut apprécier cette victoire car elle a de la valeur, contre une équipe de Bourg qui affiche un niveau de jeu fabuleux depuis le début de saison."

Charge à l'Élan Chalon de reproduire ce type de performance dès mercredi prochain à Boulogne-Levallois (20h).