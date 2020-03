Julien Espinosa : "On a joué en marchant sur trois quart-temps"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Elan TV

Après quatre victoires de suite, l'Elan Chalon a perdu samedi soir au Colisée contre la SIG Strasbourg (79-82). Les Bourguignons ont été en dedans durant trois quart-temps, au point d'être à -17 (52-69) à l'entame du dernier quart-temps. "On a joué en marchant", a regretté l'entraîneur Julien Espinosa pour Elan TV. "Peut-être qu'avec les quatre victoires de suite on s'est vu arriver... Alors qu'on n'est pas arrivé à quoi que se soit. [...] On a fait un pas en arrière, il faut se remettre dans le sens de la marche."