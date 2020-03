Julien Espinosa : "Un équilibre est arrivé dans l'équipe avec la venue de Sean Armand"

Et de quatre. Samedi soir, l'Elan Chalon a signé sa quatrième victoire de suite en Jeep ELITE, en s'imposant à Cholet 99 à 93 pour la 24e journée de Jeep ELITE. Une série qui correspond à la prise de fonction de Julien Espinosa, même si celui-ci rappelle que le changement est d'abord arrivé avec la venue de l'arrière Sean Armand, aussi performant que décisif depuis sa signature en Bourgogne.

Concernant la rencontre, Cholet a réussi à limiter l'impact des cadres choletais, notamment celui de l'intérieur Chris Horton au rebond (5 prises seulement, mais 20 points à 8/9 aux tirs).

"On a regardé quelques matches de Cholet, on s'est beaucoup demandé comment faire pour gagner ici. Les joueurs choletais jouent d'une façon très mature. On a responsabilisé Ousmane (Camara) qui contrôle bien Chris Horton, en le bloquant à 0 rebond offensif. Justin (Robinson) bloque bien Michael Stockton. Il y a eu un gros travail défensif sur ces deux joueurs-là. On a des joueurs qui restent bien dans leur rôle. C'est une vraie galère de contrôler cette équipe de Cholet. La grosse adresse des deux équipes à 3-points explique le gros score de ce (samedi) soir. C'était un très bon match de basket, engagé, avec beaucoup de détermination. Il y a du talent des deux côtés. Ce n'était pas gagné d'avance. Cholet est une bonne équipe. Le tempo était très élevé. Chris Horton est nouveau dans le championnat, mais il ne joue jamais pour lui-même. Il est mis dans un système qui le valorise lui et son équipe. En fin de match, on a senti que la Meilleraie se réveillait, car on a un peu perdu le contrôle. Mais on a toujours su garder la tête hors de l'eau."