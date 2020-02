Julien Espinosa (Chalon) : "Il peut y avoir une vraie fusion entre les joueurs et le public"

Depuis sa prise de fonction il y a deux semaines, Julien Espinosa a conduit l'Elan Chalon a trois courtes victoires. A chaque fois, les Bourguignons ont été distancés avant de revenir, s'arracher et l'emporter sur le fil, voire sur le gong. Menés de 17 points en cours de rencontre puis encore de 5 points à 19 secondes de la fin, ils ont réussi à égaliser pour l'emporter après prolongation contre l'ASVEL mardi soir pour la 23e journée de Jeep ELITE.

"Je suis heureux pour ce magnifique club, a commenté le technicien azuréen. Il peut y avoir une vraie fusion entre les joueurs, le public, le bureau... Tous les gens qui ont le club dans la peau. Je suis heureux de les voir s'associer aux efforts des joueurs. Il y a des salles où on ne voit (ce genre d'ambiance) que sur des demi-finales. Ca fait deux matchs que je suis là et je vois que les gens viennent alors qu'on n'est pas bien classé... Il y a un vrai soutien. C'est magnifique ! Ils font partie de cette confiance, quand on va dans le bon sens, on sent qu'on est soutenu. Ca donne de l'énergie."