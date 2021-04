Julien Espinosa (Chalon) : "La plus grosse satisfaction est de ne pas avoir douté après la défaite à Le Portel"

"On aurait pu se démobiliser après la défaite à Le Portel parce qu'on a reçu une claque là-bas." Vendredi soir, l'Elan Chalon a parfaitement réagi, six jours après sa défaite dans le Nord, en l'emportant contre la JL Bourg 96 à 90. L'entraîneur Julien Espinosa est content que son équipe soit parvenue à vite rebondir.

"On a quand même fait beaucoup d'efforts. On a réussi à cacher notre désavantage dans le secteur intérieur. Mine de rien, (Zach) Peacock et (Alen) Omic, ils nous ont usé. Yvann Mbaya, avec sa faible expérience, il a peu eu des soucis pour tenir mais a quand même joué 17 minutes. Il a fait partie des joueurs qui nous ont permis à un moment donné de reprendre un petit ascendant."