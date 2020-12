Julien Espinosa (Chalon) : "Pendant 30 minutes, on a installé une défense rassurante"

Samedi soir, l'Elan Chalon s'est imposé 87-78 sur le parquet de Champagne Basket, signant sa deuxième victoire de la saison en Jeep ELITE, en six matches. Après la rencontre, son entraîneur Julien Espinosa a semblé apprécié le nouveau cadre en place avec l'arrivée du nouveau meneur Jordon Crawford.

"Les joueurs ont fait l’effort de se mettre chacun dans leur rôle, a-t-il commenté au micro du Journal de Saône-et-Loire. Ca a donné de la précision à notre jeu. Avant l’arrivée de Jordon (Crawford), on leur demandait beaucoup de choses, leur spectre d’action était très large, notamment pour Garrett (Sim) et Rafi (Menco). Ils étaient au four et au moulin. Aujourd’hui, on leur a demandé de faire ce qu’ils savent faire."